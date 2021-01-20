Менее тысячи новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки впервые с ноября

Подмосковные медики за последние 24 часа выявили 994 новых случая COVID-19. Менее тысячи было до этого в последний раз 24 ноября 2020 года.

По данным оперштаба, за все время пандемии в регионе выявили 180 899 случаев болезни. Выздоровели 140 529 человек. Жертвами ковида стали 3372 пациента (за сутки умерли 37 человек).

В Подмосковье началась масштабная вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно в 126 МФЦ региона, а также через сайт госуслуг и в поликлиниках региона.

«Записаться можно как самостоятельно через специально организованные рабочие места с доступом к порталу, так и через специалиста МФЦ», — пояснил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. Он добавил, что для этого потребуется только номер страхового медицинского полиса.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил коллег организовать работу передвижных ФАП, в которых люди смогут сделать прививку от коронавируса. Он призвал внедрить эту услугу во всех муниципалитетах.

В регионе развернули уже около сотни прививочных пунктов. В ближайшее время появятся новые. В каждом из них медики могут принять в течение дня до 70 человек.