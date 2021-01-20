Менее тысячи новых случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки впервые с ноября
По данным оперштаба, за все время пандемии в регионе выявили 180 899 случаев болезни. Выздоровели 140 529 человек. Жертвами ковида стали 3372 пациента (за сутки умерли 37 человек).
В Подмосковье началась масштабная вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно в 126 МФЦ региона, а также через сайт госуслуг и в поликлиниках региона.
«Записаться можно как самостоятельно через специально организованные рабочие места с доступом к порталу, так и через специалиста МФЦ», — пояснил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. Он добавил, что для этого потребуется только номер страхового медицинского полиса.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил коллег организовать работу передвижных ФАП, в которых люди смогут сделать прививку от коронавируса. Он призвал внедрить эту услугу во всех муниципалитетах.
В регионе развернули уже около сотни прививочных пунктов. В ближайшее время появятся новые. В каждом из них медики могут принять в течение дня до 70 человек.