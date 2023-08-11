Подмосковье 11 августа 2023, 15:25 Менделеевская поликлиника в Солнечногорске получит новый маммограф в сентябре Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Новый маммограф установят в Менделеевской поликлинике в Солнечногорске к началу учебного года. Сейчас в кабинете проводят ремонт.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Менделеевская поликлиника не приостанавливала работу на время строительно-монтажных работ в кабинете маммографии. Врачи ведут прием в штатном режиме. Все работы завершат к 1 сентября.

Реклама

«В Менделеевской поликлинике был достаточно высокий запрос на новый маммограф, так как прием пациентов здесь осуществляется из Дурыкино, Чашниково, Поварово, Солнечногорска», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас маммографию делают с помощью кассетного маммографа. Новый аппарат будет полностью цифровым, что позволит охватить большее число пациентов. Результаты обследования станут доступны и врачам, и пациентам в электронном виде. Оборудование закупили в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости улучшить стоматологическую помощь в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».