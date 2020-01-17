Менделеевская детская школа искусств из Солнечногорска вошла в число 500 лучших в России

Менделеевская детская школа искусств, расположенная в городском округе Солнечногорск, вошла в число 500 лучших из почти 10 тысяч культурных учреждений на престижном всероссийском конкурсе.

Менделеевская детская школа искусств вошла в топ-500 на всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2019». Всего за попадание в этот рейтинг боролись 9,5 тысячи культурных учреждений.

Отдельную награду получила директор Менделеевской ДШИ Мария Югова, ей вручили памятный знак «Эффективный руководитель — 2019». Лучших на конкурсе определяли по наградам педагогов и воспитанников, а также по видеозаписям выступлений и другим материалам.

«Мы предоставляли сведения о всей нашей деятельности, не только конкурсной, — рассказала Мария Югова. — Это и все наши мероприятия, и все наши стипендиаты губернатора. У нас их сейчас четыре. То есть за прошлый год все солнечногорские стипендиаты губернатора Подмосковья — из нашей школы среди таких же учреждений округа».

Ранее наградами были отмечены педагоги Менделеевской детской школы искусств Елена и Георгий Пайдютовы — они стали лауреатами I степени Московского областного открытого фестиваля-конкурса «Общественная филармония — играют преподаватели», прошедшего в Дубне, в номинации «Камерный ансамбль».