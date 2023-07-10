Подмосковье 10 июля 2023, 15:57 Менделеевская детская школа искусств в Солнечногорске получила новые музыкальные инструменты

Читать 360tv в

Менделеевская детская школа искусств в Солнечногорске получила новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия. Обновление прошло в рамках президентского проекта «Культура».

Школа в Менделееве уже получила витрины и шкаф, саксофон, домру, балалайку и скрипку. Вскоре ожидается поставка рояля, двух пианино и трубы.

«При поддержке губернатора за последние три года обновили 49 инструментов, еще шесть инструментов поступят в этом году в Менделеевскую детскую школу искусств — часть уже получили. В текущем году на закупку инструментов было выделено более восьми миллионов рублей. Более четырех миллионов рублей составляют средства федерального бюджета, а также в программе участвуют средства областного и местного бюджетов», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сегодня в округе четыре детские школы искусств, в которых 134 преподавателя разным направлениям обучают почти 1,4 тысячи юных жителей. При этом в Менделеевской школе искусств обучается более 400 человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».