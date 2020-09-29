Мемуары исторических личностей Подмосковья легли в основу проекта «Живые мемории»

Проект «Живые мемории» — это воспоминания известных деятелей разных эпох, которые читают знаменитые артисты под анимационный ряд. Авторы мемуаров повествуют о знаковых местах в своей жизни, которые в том числе связаны с Подмосковьем. Каждая серия длится от семи до десяти минут и полностью погружает зрителей в ожившие воспоминания известных людей.

Премьерный показ проекта прошел в московском кинотеатре «Пионер».

Народный артист России Алексей Гуськов зачитывал воспоминания Всеволода Мамонтова о подмосковном имении Абрамцево, где его отец меценат Савва Мамонтов встречался с представителями культурной богемы того времени.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень интересно было пропитаться этим духом. Потому что Абрамцево — это изначально такое место, где было очень много художников, музыкантов, поэтов тех времен. И этот проект в какой-то мере рифмуется с этим, то есть собирает под своим плечом художников-аниматоров, и мы делаем что-то подобное, как мини-Абрамцево», — рассказал режиссер и куратор проекта Сергей Ермолаев.

Эпизод об Абрамцеве стал первой серией проекта. Всего в нем будет 10 частей, а героями стали публицист Никита Гиляров-Платонов, художник Василий Поленов, князь Георгий Львов, Великая княжна Ольга Романова.

У каждого фильма собственная картинка. Занимавшиеся анимацией художники, чтобы понять воспоминания героев, прочитывали мемуары целиком и даже выезжали в места, о которых вспоминали авторы. Режиссер и художник Екатерина Жужлева впервые посетила Коломну, чтобы нарисовать свою серию о местной колокольне.

Источник фото: телеканал «360»

«Я поразилась тому, насколько интересная там архитектура, насколько интересные там сочетания», — рассказала она.

В ее серии все персонажи нарисованы в виде марионеток, которые после она анимировала в специальной программе. Так получился художественный симбиоз, который не оставит равнодушным никого.

Заслуженный артист России Анатолий Белый озвучил воспоминания писателя Ивана Бунина. Уехавший в эмиграцию лауреат Нобелевской премии в своих мемуарах рассказывает о тоске по утраченной Родине.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня от Бунина всегда мурашки. Этот автор для меня не проходной. Когда я познакомился с его творчеством, он очень на меня повлиял, и даже на выбор профессии в том числе. Поэтому когда мне достался Бунин, я понял, что это какой-то знак. И во-вторых, мне очень хотелось с ним встретиться в работе», — признался он.

Авторы уверены — они сделали проект не об утерянной России. А о том, кем мы были и кем являемся сейчас. Именно поэтому они постарались максимально адаптировать свое произведение под современные тенденции.

Сериал доступен на канале Ktomy. Media в YouTube и в музеях, которые связаны с героями повествования. Посмотреть «Живые мемории» можно в Абрамцеве или в Коломенском Посаде.