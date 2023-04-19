Подмосковье 19 апреля 2023, 13:28 Мемориалы «Вечный огонь» прошли техобслуживание в Ногинске и Старой Купавне перед 9 Мая

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Сотрудники «Мособлгаза» провели техобслуживание мемориалов «Вечный огонь» в Ногинске и Старой Купавне в преддверии 9 Мая. Глава Богородского округа Игорь Сухин отметил, что праздник пройдет на высшем уровне.

Профилактические работы на мемориалах «Вечный огонь» проводятся строго по графику. Техобслуживание уже прошли два сооружения, на очереди — Электроугли и Обухово.

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«Проверили на герметичность заборную арматуру, почистили форсунку и обратно зажгли. Это делается для того, <…> чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций», — рассказал мастер «Мособлгаза» Артем Гаврилов.

Богородский округ ведет активную подготовку к празднованию 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Вечный огонь священен. Это память о тех, кто не вернулся с полей сражений, отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Мы готовимся к 9 Мая и делаем все для того, чтобы он (праздник — прим. ред.) прошел на высшем уровне. Профилактика Вечного огня — одна из таких технических процедур», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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