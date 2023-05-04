Подмосковье 04 мая 2023, 15:06 Мемориалы и памятники приведут в порядок в Солнечногорске к 9 Мая

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Перед Днем Победы в Солнечногорске приведут в порядок памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны. Специалисты завершат все работы к 9 мая.

Коммунальщики Солнечногорска помоют и отремонтируют памятники, уберут мусор и подметут дорожки, подстригут кустарники, побелят бордюры и деревья.

Рабочие подготовят к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне порядка 50 мемориальных комплексов и братских захоронений, обелисков и памятников.

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