04 мая 2023, 15:06
Мемориалы и памятники приведут в порядок в Солнечногорске к 9 Мая
Перед Днем Победы в Солнечногорске приведут в порядок памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны. Специалисты завершат все работы к 9 мая.
Коммунальщики Солнечногорска помоют и отремонтируют памятники, уберут мусор и подметут дорожки, подстригут кустарники, побелят бордюры и деревья.
Рабочие подготовят к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне порядка 50 мемориальных комплексов и братских захоронений, обелисков и памятников.
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День Победы 9 мая
Солнечногорск
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