Подмосковье 09 февраля 2023, 13:42 Мемориальный сад камней в Подольске пополнился булыжниками из Воронежа, Старого Оскола и Курска

Читать 360tv в

Три новых булыжника появились в «Саду камней Памяти и Славы» в Подольске. Трехтонные куски горных пород привезли из Воронежа, Старого Оскола и Курска.

Инициатор народного проекта Виктор Макаров рассказал, что установку новых камней приурочили к 80-летию освобождения Курска от фашистов.

Реклама

Трехтонный песчаник из Воронежа добыли в Семилукском карьере. Там установлен памятник Прасковье Щеголевой, которая спасла в войну советского летчика ценой своей жизни.

Реклама

Два других булыжника привезли из Курска и Старого Оскола.

Теперь в «Саду камней Памяти и Славы» в Подольске 36 памятных кусков горных пород. 13 них доставили из городов-героев и 23 — из городов воинской славы.

«Сад Камней и Славы» несколько раз выигрывал премию губернатора Московской области Андрея Воробьева.