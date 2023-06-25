Подмосковье 25 июня 2023, 21:40 Мемориальный митинг в День памяти и скорби прошел в Лобне Unsplash

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Митинг, посвященный Дню памяти и скорби состоялся у мемориального комплекса «Вечный огонь» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне 22 июня в 4:00 утра. В братской могиле похоронены 1320 советских солдат и офицеров, которые погибли в Великой отечественной войне. Памятник установили на земле более 60 лет назад, а в прошлом году к мемориалу провели газопровод для Вечного огня.

«Мы сейчас в музее истории города Лобня поднимаем все воспоминания тех людей, которые участвовали в боях за Красную Поляну, за Катюшки. Читаешь и понимаешь, что они не просто выполняли свой воинский долг. Они героически сражались, и каждое сражение — это подвиг. И все наши солдаты совершали здесь подвиг», — рассказала краевед Татьяна Рогова.

Памятную церемонию продолжили в микрорайоне Луговая, где похоронено более 100 советских воинов. На этом месте 82 года героически оборонялась 35 бригада из Средней Азии. Фашистские захватчики попытались открыть путь на Москву, но красноармейцы нарушили планы врага.

«Для Лобни, как для города воинской доблести, это особенная дата, памятная дата, именно лобненская земля помнит ожесточенные бои за свой родной дом, за сердце нашей большой страны — за столицу. 82 года назад был удержан рубеж, враг был отброшен от ворот Москвы, это памятная дата для всех лобненцев, мы вспоминаем великий подвиг нашего народа», — отметил глава округа Игорь Демешко.

Вечером 22 июня у памятника «Зенитное орудие» в центре города прошла акция «Свеча памяти». В мероприятии приняли участие сотни горожан. Волонтеры выложили надпись «Лобня помнит» и изображение голубя — символ мира и борьбы против насилия.

«Сегодня мы чтим память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, — и мирное население, и военнослужащих. И, конечно, чтим память тех, кто погиб, сражаясь в специальной военной операции», — подчеркнул заместитель руководителя регионального отделения движения «Молодая Гвардия» Алексей Кожухалов.

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