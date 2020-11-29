Мемориальный комплекс Зои Космодемьянской создадут в Подмосковье

Старый музей Зои Космодемьянской 1956 года и новый 2020 года объединят в мемориальный комплекс. Его посвятят подвигу девушки и партизанскому движению под Москвой в целом. Об этом рассказал начальник управления музейной деятельности, связей с общественностью и информационных ресурсов Министерства культуры Московской области Юрий Зайцев.

Музей на месте казни Космодемьянской открыли в первые послевоенные годы.

«Тот первоначальный музей мы будем при помощи коллег развивать, он будет модернизирован. Он станет неотъемлемой частью мемориального комплекса, посвященного памяти Зои Космодемьянской, памяти контрнаступления под Москвой. У нас большие перспективы по развитию музеев и территории вокруг них», — рассказал Зайцев ТАСС.

В коллекции первого музея хранится более трех тысяч предметов. А в залах нового здания будут проводиться выставки, посвященные Великой Отечественной войне.

«Здесь был научный центр, отталкиваясь от его базы, мы будем заниматься развитием этой истории. У нас еще много достойных соотечественников, память о которых мы должны бережно хранить и стараться как можно больше создавать подобных мест, напоминая нашим следующим поколениям о важности мира», — добавил Зайцев.

Также в день 79-й годовщины со дня смерти Космодемьянской в музее побывали председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский и исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. Гости возложили цветы к стеле на месте казни партизанки.

Мартынюк рассказал, что сам учился в Рузском районе и с первого класса слушал истории о Космодемьянской.

«Это не просто музей, рассказывающий о подвиге Зои Космодемьянской, это центр притяжения Рузского района Московской области. Благодаря таким музеям, таким местам гораздо большее количество молодых людей, школьников сможет узнать об этом героическом подвиге», — отметил он.

Новый музей построили в селе Петрищево, рядом со старым зданием экспозиции. Он расположен недалеко от дома, где пытали девушку. Экспозиция включает три блока: история жизни и подвига Космодемьянской, столица и Московская область в предвоенный период и годы войны, а также история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения. Там имеются фондохранилище и кинолекционный зал.

Зоя Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время войны. В Петрищеве она сожгла несколько домов, занятых врагом. Немцы поймали девушку и пытали. Они казнили Космодемьянскую 29 ноября 1941 года.