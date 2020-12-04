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    04 декабря 2020, 21:24

    Мемориальный комплекс открыли в Егорьевске

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В Егорьевске состоялось торжественное открытие после реставрации мемориального комплекса на братской могиле советских воинов. В мероприятии приняли участие глава городского округа Александр Гречищев, председатель Совета депутатов Михаил Лавров, представители ГУ региональной безопасности Подмосковья, общественных организаций, а также действующие офицеры.
    Мемориальный комплекс открыли в Егорьевске | Изображение 1

    Мемориал открыли в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в 2019–2024 годы». Торжественное открытие прошло в День неизвестного солдата.

    Мемориальный комплекс открыли в Егорьевске | Изображение 2

    Всего за 2020 год в Московской области будет отремонтировано и благоустроено 63 воинских захоронения. Для этих целей из федерального и областного бюджетов было выделено около 14 млн рублей.

    «В настоящее время уже восстановлено 48 воинских захоронений в Клину, Егорьевске, Шаховской, Можайске, Ленинском и Богородском городских округах. До конца года планируется восстановить еще 15 воинских захоронений в городском округе Можайск», — сказал зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

    Мемориальный комплекс открыли в Егорьевске | Изображение 3

    День Неизвестного солдата отмечают ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях.