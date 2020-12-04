Мемориальный комплекс открыли в Егорьевске

Мемориал открыли в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в 2019–2024 годы». Торжественное открытие прошло в День неизвестного солдата.

Всего за 2020 год в Московской области будет отремонтировано и благоустроено 63 воинских захоронения. Для этих целей из федерального и областного бюджетов было выделено около 14 млн рублей.

«В настоящее время уже восстановлено 48 воинских захоронений в Клину, Егорьевске, Шаховской, Можайске, Ленинском и Богородском городских округах. До конца года планируется восстановить еще 15 воинских захоронений в городском округе Можайск», — сказал зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

День Неизвестного солдата отмечают ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях.