Подмосковье 05 декабря 2023, 16:48 Мемориальные плиты в честь бойцов Красной Армии установили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Память 368 бойцов Красной Армии увековечили в Химках. Мемориальные плиты в их честь установили в сквере имени Марии Рубцовой. Мероприятие приурочили к 82-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с директором департамента Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Валерием Кудинским, городским прокурором Денисом Андреевым, руководителем автономной некоммерческой организацией «Родина» Игорем Пигальчуком и жителями почтили память героев минутой молчания.

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«В День воинской славы России мы собрались, чтобы вместе увековечить имена химкинских бойцов, героически оборонявших столицу от фашистов во время Великой Отечественной войны. Химчане защищали подступы к столице нашей родины, проявив всю свою силу духа, мужество и стойкость. Благодаря министерству обороны, сотрудникам областной и химкинской прокуратуры, а также общественной организации „Родина“ нам удалось установить фронтовые судьбы 368 химчан, которые приняли участие в кровопролитной битве», — отметил Дмитрий Волошин.

Сотни горожан и родственников красноармейцев, чьи фамилии увековечили на мемориальных плитах, собрались на открытии мемориала в сквере имени Марии Рубцовой.

«Теперь у нас есть место, где мы можем возложить цветы и почтить память наших дедушек и бабушек. От лица всех родственников и близких огромная благодарность всем, кто принял в этом участие, потратил силы и время, вложил душу в эту большую работу. В Химках эта память сохранится надолго и будет передаваться из поколения в поколение», — отметила внучка погибшего ополченца Екатерина Алексеева.

Масштабный проект по каталогизации российских воинских захоронений на территории Химок реализуется с 2022 года. Результатом первого этапа стало открытие памятника «Родина помнит» в сквере имени Марии Рубцовой в январе 2023-го.

Исследовательская работа второго этапа включила анализ более пяти тысяч архивных документов по поиску имен воинов, захороненных на территории муниципалитета, и установление судеб пропавших без вести уроженцев Химок. Удалось установить фронтовые судьбы 368 химчан, которых городской суд признал погибшими, а также определить настоящие места захоронений 891 красноармейца.

Собранные данные опубликуют в Каталоге российских воинских захоронений на территории городского округа Химки и реестре имен, погибших при защите отечества, а также в цифровой версии в приложении «Электронная библиотека судеб уроженцев городского округа Химки».

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