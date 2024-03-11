Подмосковье 11 марта 2024, 16:23 Мемориальные доски в честь ставших военнослужащими выпускников открыли в Тимоновской школе Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Две мемориальные доски открыли в Тимоновской школе в Солнечногорске. Их установили в память о выпускниках-военных Александре Яблокове и Сергее Чернацком, погибших в Афганистане и в ходе спецоперации.

Участие в торжественной церемонии приняли школьники, юнармейцы, ветераны боевых действий в Афганистане, члены солнечногорского отделения «Боевого братства» полковники в отставке Владимир Хромов и Юрий Лукашев, военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин и заместитель военкома Эмиль Гумеров.

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«В историю страны навечно вписаны имена героев-солнечногорцев Александра Сергеевича Яблокова и Сергея Владимировича Чернацкого. Вместе с подрастающим поколением мы должны помнить свою историю, чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстаивает независимость нашей страны», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Александр Яблоков обучался в Тимоновской школе с 1968 по 1978 годы. После он поступил в военное училище и проходил военную службу в Афганистане. Там он получил воинское звание старший лейтенант и погиб при выполнении боевых задач. За мужество и героизм он награжден ордером Красной звезды посмертно.

Сергей Чернацкий учился в Тимоновской школе с 1988 по 1998 годы. Он погиб в ходе специальной военной операции 12 января 2023 года. Награжден ордером Мужества посмертно.

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