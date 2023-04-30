Подмосковье 30 апреля 2023, 13:59 Мемориальные доски героям Советского Союза открыли в Серпухове

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Мемориальные таблички в честь героев Советского Союза появились на улицах Текстильной и Джона Рида в Серпухове. В торжественных мероприятиях принял участие глава городского округа Сергей Никитенко.

Памятную доску военнослужащему Андрею Гавриловичу Лужецкому установили на фасаде дома № 5 по улице Джона Рида, где герой провел последние годы жизни. На церемонии открытия присутствовали курсанты Серпуховского филиала Военной академии имени Петра Великого, ветераны, депутаты, представители региональных СМИ и местные жители.

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«Смею заверить, что работа в направлении по увековечению памяти наших серпуховичей, наших героев, администрацией городского округа будет продолжена», — отметил Никитенко.

Также в мероприятии участвовал внук Андрея Гавриловича Сергей. Мужчина продолжил семейную традицию. Сегодня родственник героя — начальник факультета филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения.

«Весь его (Андрея Гавриловича — прим. ред.) жизненный путь был для меня примером, и по его стопам также связал свою жизнь с вооруженными силами и мой сын, его праправнук, названный в честь деда Андреем Сергеевичем», — рассказал Сергей.

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