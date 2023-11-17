Подмосковье 17 ноября 2023, 20:13 Мемориальную доску заслуженному врачу России Эмилии Коваленко открыли в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Мемориальную доску заслуженном враче Российской Федерации Эмилии Коваленко открыли в Мытищах. Память увековечили на здании Центра гигиены и эпидемиологии Московской области.

Коваленко руководила санитарно-эпидемиологической службой Подмосковья с 1989 по 2005 год. За многолетний плодотворный труд ее наградили орденами Почета и «Знаком Почета», знаками «Отличник здравоохранения» и «Почетный работник Госсанэпидслужбы», памятной медалью, выпущенной к «90-летию Госсанэпидслужбы России» и другими.

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В 1992 году Коваленко получила звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В церемонии открыли доски поучаствовали заместитель главного государственного санитарного врача РФ, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова, жители округа, родственники и коллеги женщины.

Памятную доску открыли в преддверии 150-летия санитарно-эпидемиологической службы региона.

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