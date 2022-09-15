Мемориальную доску Владимиру Соломатину открыли на Спортивной улице в Дзержинском | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

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Viber Мемориальную доску Владимиру Соломатину открыли на Спортивной улице в Дзержинском

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Память героя Советского Союза Владимира Соломатина увековечили в Дзержинском. Мемориальная доска появилась на доме № 2 по Спортивной улице в преддверии Дня города.

Владимир Соломатин родился в 1918 году в селе Кензино Рязанской области. В 1939 году его призвали в Красную армию. Окончив Борисоглебскую военную авиационную школу, он отправился в штурмовую авиацию Ленинградского округа. Великую Отечественную войну он встретил командиром звена 65-го штурмового авиационного полка Северного фронта, а в 1943 году стал командиром эскадрильи. Он получил звание героя в 1943 году, а позже был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».

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После войны Соломатин трудился в Люберцах командиром авиаотряда в Главном управлении геодезии и картографии при Совете министров СССР и жил в Дзержинском.

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Глава города Владимир Шелухин отметил, что Соломатин — пример для всех поколений, поэтому важно увековечить его память.

«Очень приятно, что память об этих героях не угасла в наших сердцах. Я считаю, что нам необходимо продолжать начатое ими дело. Думаю, мы каждый год будем приходить к этой мемориальной доске в день рождения Владимира Ильича, чтобы почтить его память», — сказал Шелухин.

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