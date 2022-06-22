Мемориальную доску в память о выпускнике открыли в Нестеровском лицее

В Нестеровском лицее прошло торжественное открытие мемориальной доски в память об одном из выпускников лицея. Это матрос 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, участник специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Иван Лукин.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко. Иван Борисович погиб на территории Мариуполя, когда исполнял свой воинский долг. Посмертно его наградили орденом Мужества указом президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участия все родственники отечественного героя. В том числе его отец и сестры. На церемонию пришли и другие жители Нестерово.

Директор лицея Марина Кучарина рассказала, что мальчик всегда был ответственным, добрым, отзывчивым на любую просьбу. Иван самостоятельно писал литературные произведения, занимался музыкой, спортом, показывал выдающиеся успехи и получал стипендии. Преподаватели и одноклассники всегда гордились его талантам и заслугами.

«Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю скорбь, которую мы испытываем из-за этой потери. — написал Николай Николаевич. — Невозможно стандартными фразами соболезнований передать членам семьи Ивана Борисовича Лукина глубину наших переживаний и сочувствия. Мы всегда будем гордиться Иваном Лукиным! Уверен, открытие мемориальной доски в честь героя станет только первым шагом по увековечиванию его памяти в Рузском крае и в сердцах ружан».