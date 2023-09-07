Подмосковье 07 сентября 2023, 13:13 Мемориальную доску в память о погибших участниках СВО открыли в Коломне Министерство образования Московской области

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Мемориальную доску в память о погибших в зоне СВО выпускниках открыли на «Аллее памяти» Коломенского аграрного колледжа. В торжественном мероприятии приняли участие родственники и сослуживцы героев.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, слова поддержки близким погибших выразил глава округа Сергей Барабанов. Героев почтили минутой молчания, после чего к мемориалу возложили цветы.

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«Также в музее колледжа открыты Парты Героев — Сергея Оленева и Виталия Киселева», — добавили в министерстве.

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