Подмосковье 17 февраля 2024, 22:45 Мемориальную доску в память о погибшем бойце СВО открыли в школе деревни Губино под Воскресенском Unsplash

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Мемориальную доску установили на фасаде школы деревни Губино под Воскресенском. Она увековечила память Григория Каштанова, погибшего в зоне СВО осенью 2022 года. Ему было всего 25 лет.

Григорий Каштанов вырос в семье священника и мечтал о военной профессии. Молодой человек учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище, а в 2017 году принял участие в параде Победы на Красной площади.

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«Он реально нас перерос, удивительный командир, разведчик. Невосполнимая утрата для наших вооруженных сил, а главное для семьи. Низкий поклон вам за то, что воспитали такого парня», — отметил руководитель военно-патриотического клуба «Ратник» Михаил Кононенко.

На открытии мемориальной доски присутствовали родители Григория, друзья, ученики школы, ветераны боевых действий. Все, кто знал молодого человека пришли отдать дань памяти.

В прошлом году в школе открыли парту героя.

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