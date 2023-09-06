Подмосковье 06 сентября 2023, 21:45 Мемориальную доску в память о герое СВО Владимиру Алексееву открыли в Серпухове Телеканал «360»

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Мемориальную доску герою СВО Владимиру Алексееву открыли у главного корпуса Губернского колледжа в Серпухове. Выпускник учреждения ушел на фронт добровольцем и погиб после тяжелого ранения в бою на Солидаро-Артемовском направлении.

На торжественное открытие доски пришли студенты и курсанты Серпуховского филиала Военной академии имени Петра Великого, а также ветераны вооруженных сил, активисты и родственники героя.

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Владимир Алексеев окончил педагогический факультет и учил детей. После этого он стал инструктором военно-спортивного центра «Маргеловец», а с началом СВО отправился на фронт добровольцем. Он погиб от полученного в бою ранения 5 июля, ему было 42 года.

«Я думаю, что это очень важно, чтобы помнили не только мы, близкие Вовы, его родные, но и ребята которые здесь учатся, родители видели, знали, что есть простые ребята, которые пошли принимать участие в СВО», — поделилась супруга героя Любовь Алексеева.

Указом президента Владимира Алексеева посмертно наградили Орденом мужества.

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