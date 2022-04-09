Мемориальную доску в память о Герое СССР Жукове открыли в Балашихе

Торжественная церемония открытия мемориальной доски прошла в преддверии Дня войск противовоздушной обороны РФ

Мемориальную доску в память о Герое Советского Союза Иване Жукове открыли в бывшем военном городке-микрорайоне Заря в Балашихе. Доску установили на доме № 8 на улице Пионерской, здесь Иван Ефимович прожил последний год своей жизни.

В церемонии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров, члены семьи и друзья Ивана Жукова, ветераны.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Иван Ефимович Жуков является примером беззаветного служения своей родине, стране и народу.

«Его работа требовала огромного героизма и мужества. Этими качествами он, безусловно, обладал. Жуков стал легендарным летчиком, был награжден множеством наград. Молодежь должна знать его имя, помнить. А для наших солдат, он является примером», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Иван Ефимович Жуков — офицер советских военно-воздушных сил, полковник. В 1982 году ему присвоили звание Героя Советского Союза.

В 1976 году Иван Жуков принимал активное участие в разработке и испытаниях самолетов-перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31. В августе 1981 года во время полета на МиГ-25ПУ возник пожар в двигателе. Вместо катапультирования Жуков решил попытаться спасти самолет, чтобы можно было выявить причину аварии. Ему удалось. Последующее расследование установило дефект, который затем был устранен в других моделях. Летчика наградили орденом Ленина и Золотой звездой «За мужество и героизм, проявленные при создании нового оружия и спасение самолета в аварийной ситуации». Позже было присвоено звание Заслуженного военного летчика СССР.

Глава Балашихи Сергей Юров считает, что появление мемориальной доски на доме Жукова — это историческое событие для города и микрорайона Заря.

«Важно чтить и помнить подвиги наших соотечественников, особенно в это непростое время. Хочется поблагодарить ветеранскую организацию Зари за то, что вы на протяжении многих лет выступаете с инициативой и помогаете нам увековечивать память таких людей, как Иван Жуков», — сказал Сергей Юров.

Со словами благодарности также выступила дочь Жукова Татьяна Самойлова. Она отметила, что отец был настоящим фанатом своего дела, добрым и надежным главой семьи.

10 апреля в России отпразднуют День войск противовоздушной обороны РФ. В преддверии этой даты Игорь Брынцалов и Сергей Юров возложили цветы к памятнику Защитников неба в сквере Героев Отечества в микрорайоне Заря.