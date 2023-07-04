Подмосковье 04 июля 2023, 15:01 Мемориальную доску в честь участника СВО Юрия Пименова открыли в Балашихе

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Мемориальную доску участнику СВО Юрию Пименову открыли на улице Твардовского в Балашихе. Ее установили на доме № 7, в котором жил герой.

Участие в церемонии открытия мемориальной доски приняли вдова и родные погибшего бойца, а также глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, представители администрации, депутаты, директор центра специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк, военный комиссар городов Балашиха и Реутов Сергей Чиркин, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина.

Собравшиеся почтили память героя минутой молчания.

«Сегодня большое количество жителей города и страны защищают нас. К сожалению, иногда ценой собственной жизни и здоровья. Наша задача — навеки чтить память героев. Мы сделаем все возможное, чтобы память передавалась из поколения в поколение и подвиг Юрия Пименова был вписан в историю», — сказал Сергей Юров.

Юрий Пименов родился в Балашихе в 1994 году. Он прошел срочную службу в армии, работал слесарем-сантехником в управляющей компании. После начала частичной мобилизации Юрий Пименов сам пошел в военкомат.

Он погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО 23 января. Мужчину похоронили на Братском кладбище. У бойца остались жена и пятилетний сын Матвей. Скоро в их семье появится второй ребенок.

«Юрий был хорошим человеком, мужем, семьянином, отцом. Мы гордимся им и любим. Он был разносторонним человеком, брался за любую работу, не боялся сложностей, стремился к лучшему», — рассказала вдова Екатерина Пименова.

За мужество Юрий Пименов посмертно награжден орденом Мужества. Сергей Юров передал награду семье героя.

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