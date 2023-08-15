Подмосковье 15 августа 2023, 16:13 Мемориальную доску в честь участника СВО Геннадия Павлова открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Памятную доску в честь погибшего участника специальной военной операции — прапорщика Геннадия Павлова открыли в Балашихе. Ее установили на фасаде дома № 1 жилого комплекса «Витязь» в микрорайоне Дзержинского.

На торжественной церемонии присутствовали близкие погибшего военнослужащего, глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского генерал-майор Николай Кузнецов, директор центра специальной подготовки «Витязь» Герой России Сергей Лысюк, председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина.

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«Сегодня в рамках специальной военной операции огромное количество ребят и военнослужащих дивизии выполняют важнейшие задачи, к сожалению, ценой своего здоровья и жизни. Я убежден на 100%, что те задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, будут выполнены», — сказал Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Прапорщик Геннадий Павлов родился в 1995 году в Чувашской Республике. Он служил в центре специального назначения «Витязь» в дивизии имени Дзержинского. На спецоперацию он отправился одним из первых. Геннадий погиб 27 февраля 2022 года при выполнении служебно-боевых задач.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

«Мы гордимся им! Гена самоотверженно и мужественно выполнял свой долг. Конечно, в очередной раз выражаю слова поддержки семье, маме, супруге, хочу напомнить, что мы всегда рядом и готовы помочь в любой ситуации», — сказал Николай Кузнецов.

За проявленное мужество, защиту Родины, заслуги перед государством и народом Геннадий Павлов посмертно награжден орденом Мужества и краповым беретом.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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