Подмосковье 26 июля 2023, 12:47 Мемориальную доску в честь участника СВО Дмитрия Кобзева открыли в Балашихе Официальный сайт администрации городского округа Балашиха

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Памятную доску в честь погибшего участника СВО Дмитрия Кобзева открыли в Балашихе. Ее установили в микрорайоне Южный на фасаде дома № 16 на улице Твардовского.

Мемориальную доску открыли мать героя Ольга Федоровна и его сестра Елена. Супруга Светлана и 11-летний сын Илья остались в Краснодарском крае, где семья Кобзевых живет несколько лет.

Память героя почтили минутой молчания.

«Сегодня наша армия выполняет важнейшие задачи на территории Украины. <…> Ребята выполняют там важнейшие задачи ценой своего здоровья и своей жизни. Наша задача — поддерживать их и хранить память о новых героях. Имя Дмитрия Анатольевича навсегда вписано в историю Балашихи, Подмосковья и России», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Официальный сайт администрации городского округа Балашиха

Дмитрий Кобзев родился в Воронежской области в 1981 году. Он окончил Ульяновское высшее военное инженерное училище связи, служил в Московской области и в Краснодарском крае.

Дмитрий прожил в доме № 16 на улице Твардовского около 10 лет. Шесть лет назад он с семьей переехал в Краснодарский край, где служил в воинской части противовоздушной обороны. В ходе специальной военной операции капитан Кобзев командовал взводом, обеспечивая связью подразделения.

Погиб Дмитрий Анатольевич в Новой Маячке под Каховкой, посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на Братском кладбище в Балашихе.

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