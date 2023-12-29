Подмосковье 29 декабря 2023, 16:28 Мемориальную доску в честь спасателя Олега Калмыкова открыли в Ногинске Телеканал «360»

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Спасатель Олег Калмыков погиб во время обрушения жилого дома после взрыва газа в Балашихе. В его честь на доме, где он жил с семьей в Ногинске, открыли памятную доску.

Взрыв газа с обрушением дома произошли 20 сентября. В первые часы удалось спасти и эвакуировать 170 человек. Старший смены 201-й пожарной части «Мособлпожспаса» Олег Калмыков пытался достать из-под завалов женщину с ребенком. Но рухнувшая с верхнего этажа стена оборвала жизни Олега и его товарища Магомеда Нальгиева.

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У Олега Калмыкова остались жена и трое детей. Самый младший сын родился менее, чем за месяц до гибели отца.

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Мемориальную доску спасателю также установили в Балашихе. Еще одну открыли в Ногинске в память о его товарище Магомеде Нальгиеве.

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