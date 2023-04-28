Подмосковье 28 апреля 2023, 14:22 Мемориальную доску в честь погибшего в СВО летчика открыли в Балашихе

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Мемориальную доску в честь летчика Владимира Никишина открыли в Балашихе. Он погиб в СВО и посмертно получил звание Героя России.

Памятную доску установили на доме № 10 на улице Кожедуба, в котором жил штурман. Участие в открытии приняли члены семьи погибшего и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Он выразил соболезнования и отметил, что имя Владимира Никишина навсегда вписано в историю города, Подмосковья и России.

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Владимир вместе с товарищем разгромили на Донбассе группировку ВСУ, направив горящий самолет на скопление бронетехники и остановив продвижение колонны противника. Младшая дочь Владимира говорит, что память о его подвиге будет передаваться из поколение в поколение.

В школе № 26, в которой учится Ирина, дочь Владимира Никишина, в его честь откроют «Парту Героя», а учреждению присвоят его имя.

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