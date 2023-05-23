Подмосковье 23 мая 2023, 22:56 Мемориальную доску в честь погибшего на СВО танкиста установили в Балашихе Анна Епихова

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Памятную доску в честь погибшего на СВО танкиста Виталия Котова открыли в Балашихе. Ее установили на торце дома № 55 по улице Свердлова, где жил солдат.

На торжественной церемонии открытия присутствовали близкие родственники и друзья Виталия, друзья и близкие, а также представители городской администрации, Совета депутатов, кадеты, юнармейцы и местные жители.

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«Мы считаем, что устанавливать такие доски — это важно, так как это наш долг всегда помнить о тех, кто отдал свою жизнь, защищая нас и наше будущее. Это воспитывает чувство патриотизма в детях», — рассказала советник главы администрации муниципалитета, руководитель Комитета семей и воинов Отечества Наталья Манохина.

Виталий Котов родился в 1985 году в Красноярском крае, в Балашиху мужчина переехал семь лет назад. Боец работал слесарем-механиком в автосервисе, участвовал в контртеррористической операции в Чечне. В зону специальной военной операции Виталий отправился в сентябре 2022 года в ранге танкиста-наводчика. Погиб солдат 5 ноября в селе Коломыйчиха Луганской области при выполнении служебного долга.

«Когда ему пришла повестка, он без раздумий собрался на СВО. Виталий говорил, что лучше мы туда пойдём, чем они <…> придут на наши земли. Конечно, он предполагал, что может не вернуться, говорил нам об этом, но всё равно пошёл защищать Родину, как настоящий мужчина. Он был веселый, работящий. Таких мало! Они были очень счастливы в браке с моей мамой», — рассказала падчерица бойца Александра Тарасова.

В Балашихе у Виталия остались жена и приемные дети. Сослуживцы регулярно оказывают поддержку семье. Похоронен солдат на Братском кладбище в округе.

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