Подмосковье 17 марта 2023, 10:08 Мемориальную доску в честь героя СВО Никиты Перфилова установили в летной школе во Фрязине

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Память героя СВО Никиты Перфилова увековечили на мемориальной доске в летной школе-интернате во Фрязине. Лейтенант погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО в марте 2022 года.

Родные и друзья Никиты вспоминают, что он всегда был ответственным, отзывчивым и доброжелательным. Его манило небо, сначала он занимался в кружке авиамоделирования, а в 2012 году поступил в летную школу имени Покрышкина. Высшее образование парень получил в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. За время обучения Никита четыре раза участвовал в параде на Красной площади.

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«Мы очень гордимся нашими выпускниками, которые с честью и достоинством защищают нашу Родину. Очень важно открывать мемориальные доски на базе образовательных учреждений. Это важная составляющая часть патриотического воспитания», — отметила начальник управления образования администрации городского округа Фрязино Нелли Ващенко.

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Никита Перфилов посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга в ходе спецоперации под Херсоном.

«Я считаю, что до конца своих дней он не сомневался в своем выборе. Он сильно любил свою Родину. И когда он уже уехал в командировку, он не говорил, как ему трудно», — поделилась вдова героя Екатерина Перфилова.

Отдать дань памяти на открытие мемориальной доски, которая займет почетное место в музее школы, пришли родственники, друзья и сослуживцы. Завершила церемонию минута молчания, которой почтили память лейтенанта Никиты Перфилова.

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