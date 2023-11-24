Подмосковье 24 ноября 2023, 11:45 Мемориальную доску в честь Героя СССР Михаила Калинкина установили в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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Мемориальную доску Герою СССР капитану Михаилу Калинкину установили в Наро-Фоминске. Участник Великой Отечественной войны сражался на Курской дуге, в Приднепровье, на Орловщине и погиб на территории Белоруссии, закрыв своим телом вражескую амбразуру.

Капитан Михаил Калинкин дважды награжден орденом Красной Звезды.

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«Именно он повторил подвиг Александра Матросова: вошел в окоп, где пулеметный взвод был, и грудью защитил наших военных. И уже в 1944 году ему было присвоено звание Героя СССР, к сожалению, посмертно», — сказал заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Виктор Никоненко.

Участие в памятном мероприятии приняли жители окрестных деревень и юнармейцы.

«Мы живем в таком месте — у нас все овеяно памятью о Великой Отечественной войне. Дети наши хорошо информированы о героях и интерес проявляют большой. У нас очень популярно юнармейское движение, которое является патриотическим», — рассказала директор школы города Верея Татьяна Шубина.

Чтут память Михаила Калинкина и в Белоруссии: в его честь в деревне Литвиновичи названы улица и школа. Делегация Наро-Фоминского городского округа планирует посетить это место и привезти туда горсть земли с родины героя.

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