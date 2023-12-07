Подмосковье 07 декабря 2023, 17:27 Мемориальную доску в честь генерал-майора Игоря Романычева открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Память генерал-майора Игоря Романычева увековечили в Балашихе. В его честь установили мемориальную доску на доме № 1 на улице Романычева.

Мемориальную доску открыли в День рождения генерал-майор — 7 декабря. Участие в мероприятии приняли друзья, коллеги и родственники Игоря Романычева.

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«Я в этот день хочу поблагодарить руководство предприятия, на котором Игорь работал 18,5 лет, руководство города, где он практически жил и активно трудился», — сказала вдова генерал-майора Эльза.

Игорь Романычев на протяжении 18 лет возглавлял одну из воинских частей, руководил крупнейшими предприятиями электронной промышленности, работал депутатом. Он был лауреатом государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

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Романычев награжден орденом «Знак Почета» и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Ему также присвоили звание почетного гражданина города Железнодорожный в 2002 году.

«Игорь Сергеевич много сделал и для нашего города. При его участии в микрорайоне Павлино, тогда еще города Железнодорожный, построено две школы, шесть детских садов, ведомственная поликлиника, пожарное депо и начато строительство района Южное Кучино», — сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Михаил Объедков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в Протвино и возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны».

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