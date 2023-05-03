Подмосковье 03 мая 2023, 17:59 Мемориальную доску в часть погибшего в СВО командира спецназа открыли в Балашихе

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Мемориальную доску в память о погибшем в СВО командире группы специального назначения центра «Витязь» Александре Кириллове открыли в Балашихе. Ее установили на доме № 7 в микрорайоне Никольско-Архангельский, где капитан прожил последние годы.

Участие в церемонии открытия памятной доски приняли родственники погибшего, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Стригунов, командир отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского генерал-майор Николай Кузнецов.

«Мужество и героизм Александра навсегда останутся в наших сердцах. Прошу помнить, что этот молодой и улыбчивый парень погиб ради других — во имя спокойствия и мира на нашей земле. Будьте достойны памяти Героя», — сказал Виктор Стригунов.

Александр Кириллов девять лет прослужил в войсках национальной гвардии и в феврале 2022 года отправился в зону СВО. Попав под артобстрел и получив ранение, он сам оказал себе первую помощь и продолжил командовать личным составом. Оправиться от ранения не удалось, он скончался в госпитале 20 марта.

Герой был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались жена и маленький сын.

«Подвиги ребят, которые ценой своей жизни сегодня отстаивают нашу страну и наших горожан, навсегда будут вписаны в историю России и Балашихи. А наша задача — хранить и передавать память подрастающему поколению», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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