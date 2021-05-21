Служил стране и после Победы. Мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны открыли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде торжественно открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны Василию Дементьеву. Он и после войны остался служить своей стране и стал прокурором.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие прокурор Московской области Сергей Забатурин, павловопосадский городской прокурор Алмаз Багаутдинов, глава округа Денис Семенов.

«Сегодня мы собрались по особому и очень важному поводу — увековечиванию памяти ветерана Великой Отечественной войны Василия Дементьевича Дементьева. Это человек, который прошел страшную войну и получил тяжелые ранения. Благодаря стойкости духа и силе характера он не был сломлен и в послевоенное время пришел служить в органы прокуратуры», — сказал Денис Семенов.

Василий Дементьев работал прокурором в Павловском Посаде с 1948 по 1953 год. Глава округа назвал ветерана образцом для подражания.

«Это люди, о которых должно знать и помнить подрастающее поколение», — заключил Семенов.

Открыли мемориальную доску прокурор Московской области Сергей Забатурин и глава округа Денис Семенов. Школьники и участники церемонии возложили к ней цветы.

После открытия мемориальной доски Сергей Забатурин пообщался с жителями. Задать вопросы прокурору пришли шесть человек. Все вопросы будут решены положительно, какие-то удалось решить на месте. Вопросы на личный контроль взяли главы округов.