Подмосковье 05 мая 2023, 21:02 Мемориальную доску участнику ВОВ открыли в Домодедове

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В Домодедове открыли мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны Георгия Шик. Мужчина умер в 1983 году.

Шик работал в Домодедовской прокуратуре. В памяти жителей округа он остался как первый прокурор Домодедова.

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«А в 69-м году был создан домодедовский район и нужно было создавать это все с нуля и он блестяще с этим справился. Очень скромный был человек. Очень вежливый, приятный, грамотный, с юмором. Настоящий такой фронтовик», — сообщил председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.

Сразу после школы Шик призвали в ряды Красной армии. Он воевал как разведчик на Ленинградском, Северо-западном и Западном фронтах. Мужчину трижды ранило.

«Он был разведчиком, они мало чего говорят. Вообще люди, прошедшие войну обычно не рассказывают, мало говорил о войне», — рассказала родственница героя ВОВ Валентина Шик.

На открытии мемориальной доски были не только сотрудники Домодедовской прокуратуры, но и студенты.

«Зримая память важна для нашей молодежи, да и для всех нас. Мне кажется, крайне важно, особенно для молодого поколения, чувствовать живую связь с теми, кто отстоял нашу родину», — сообщил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Сразу после открытия все участники отправились на возложение к Обелиску Славы войнам домодедовцам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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