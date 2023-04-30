Подмосковье 30 апреля 2023, 05:30 Мемориальную доску погибшему в СВО солдату открыли в Луховицах Unsplash

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Мемориальную доску в память о бойце Исрафиле Магомедове открыли в Луховицах. Солдат погиб в зоне СВО, ему было присвоено звание Героя России.

Памятную плиту установки на фасаде дома № 49 по улице Первомайская, где жил Исрафил. Молодой человек мечтал о военной карьере с детства. После школы Магомедов поступил в коломенский филиал Михайловского артиллерийского университета, который успешно окончил.

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В мае 2022 года Исрафил попал в зону СВО, в подразделение на Херсонском направлении. Капитан Магомедов успешно командовал личным составом, многократно отбив атаки превосходящих сил противника. Солдат погиб 15 октября 2022 года после получения смертельного ранения.

«Он [Исрафил] более 10 лет жил у нас в Луховицах. Мы этим гордимся. Он совершил подвиг и удостоен звания Героя России — высочайшее звание в РФ. И это мероприятие — доска символ того, что герои не умирают, они остаются жить навеки в наших сердцах», — рассказал глава городского округа Сергей Тимохин.

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