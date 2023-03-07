Подмосковье 07 марта 2023, 18:53 Мемориальную доску погибшему участнику СВО открыли в школе в Серебряных Прудах

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На школе в деревне Шеметово в Серебряных Прудах появилась мемориальная доска. Ее посвятили выпускнику учебного заведения Александру Мохову, который погиб в зоне СВО.

Мохова поехал в зону спецоперации 5 октября в качестве добровольца.

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«Единственная я сказала, что мне стало спокойнее, что ты идешь туда на помощь к сыну, я тобой горжусь. Он просто сказал, как я ждал от тебя таких слов», — сообщила супруга погибшего Нина Мохова.

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Александр Мохов проходил подготовку в военной академии имени Петра Великого в Серпухове. Он погиб 20 ноября при выполнении служебного долга. Александру было 46 лет. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

«На примерах таких героических поступков мы воспитываем свое подрастающее поколение, свою молодежь, и яркий пример этому подвиг Александра Александровича Мохов», — пояснил глава Серебряных Прудов Виктор Павлихин.

Память героя почтили минутой молчания, после чего к мемориальной доске возложили цветы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел еженедельное совещание и затронул тему помощи семьям военнослужащих. Глава региона обратил внимание, что центры такой поддержки необходимы как самим военным, так и членам их семей.

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