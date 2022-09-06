Мемориальную доску погибшему участнику спецоперации установили в Серебряных Прудах | 360°

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Мемориальную доску погибшему участнику спецоперации установили в Серебряных Прудах

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Старший прапорщик Олег Шурыгин погиб, выполняя воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Ему было 33 года.

Олег Шурыгин учился в школе в Серебряных Прудах. Потом была армия, защита Родины стала для Олега делом всей жизни. Он участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской республике.

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Жизнь Олега Шурыгина оборвалась в апреле этого года. В ходе выполнения боевого задания старший прапорщик получил смертельное ранение. Он уничтожил несколько противников и не позволил врагу пройти в тыл к российским военным.

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Почтить память героя пришли самые близкие и те, кто знаком с ним не был.

«Сегодня у нас знаковое событие, событие со слезами на глазах, как и святой праздник 9 мая. Мы сегодня открыли мемориальную доску на школе имени маршала В. И. Чуйкова, где учился Олег Шурыгин — участник специальной военной операции, который 30 апреля погиб, выполняя свой долг», — сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Наград у Олега Шурыгина было много. Это медали генерала Ермолова, «За воинскую доблесть», «За службу на Северном Кавказе». Самый высокий знак отличия — орден Мужества старший прапорщик получил посмертно.

Военные

Серебряные пруды

Специальная военная операция РФ на Украине

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