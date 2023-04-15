Подмосковье 15 апреля 2023, 23:13 Мемориальную доску погибшему солдату на СВО открыли в Коломне

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Мемориальную доску в память о погибшем на СВО жителе Коломны установили на фасаде школы № 14, где учился солдат. Также в учебном заведении создали «Парту героя» с фотографией и биографией воина.

Уроженец Коломны Вадим Прошин с детства мечтал стать военным, вспоминает мама героя Татьяна.

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«Он пришёл как-то раз и сказал — мам, есть такая профессия, защищать свою Родину», — рассказала женщина.

Юноша занимался в военно-патриотическом клубе «Пересвет», увлекался греблей и прыжками с парашютом. В 2015 году Вадим поступил в Рязанское военно-десантное училище, где показывал высокие результаты.

«Он был первым, и когда встречались с его однополчанами, они говорили, что у них даже была поговорка „Прошин Вадим — десантник номер 1“, — отметил директор клуба „Пересвет“ Павел Пеляев.

Окончив вуз, парень отправился служить в воинскую часть города Новороссийска. После начала специальной военной операции Вадим оказался на фронте вместе с сослуживцами, молодого человека назначили командиром взвода. При выполнении служебного долга 17 сентября 2022 года офицер Прошин погиб, ему было 24 года. За самоотверженность и отвагу воина наградили посмертно Орденом Мужества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе помощи в регионе участникам СВО и жителям новых регионов России.