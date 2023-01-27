Подмосковье 27 января 2023, 15:10 Мемориальную доску почетному гражданину Виктору Плонскому открыли в Лобне

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Мемориальную доску Виктору Плонскому открыли в Лобне. Он был почетным гражданином города, заслуженным машиностроителем России, кандидатом экономических наук, академиком МАИ и много лет возглавлял завод «Мосэлектромаш». Инициативу его семьи об установке памятной таблички поддержали городские власти.

Виктор Плонский приехал в Подмосковье по распределению после окончания Днепропетровского химико-технологического института в 1969 году. Он устроился на Лобненский электротехнический завод, который стал его единственным местом работы на всю жизнь. Виктор Григорьевич сначала был инженером-технологом, а с 1974 года возглавлял предприятие. Его не стало в 2012 году.

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За годы его работы в должности генерального директора были построены новые производственные корпуса, разработаны и внедрены в производство новые типы электродвигателей. Градообразующий завод проводил большую работу по развитию микрорайона Красная Поляна: были возведены жилые дома, магазин, библиотека, почта, детский сад, спорткомплекс, современная поликлиника.

«Это событие позволяет вписать историю нашего города тот факт, что люди просто так не уходят. Они остаются в нашей памяти. Виктор Григорьевич очень много сделал для завода и для города. Люди его помнят, и наша задача сохранить эту память для наших будущих поколений», — подчеркнула заместитель главы администрации городского округа Лобня Анна Скоропупова.

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