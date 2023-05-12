Подмосковье 12 мая 2023, 15:29 Мемориальную доску народному артисту Геннадию Юхтину открыли в Воскресенске

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Мемориальную доску народному артисту Российской Федерации Геннадию Юхтину открыли в Воскресенске. Ее установили на фасаде здания школы № 2.

Геннадий Гаврилович воспитывался в детском дом в бывшем барском имении Спасское под Воскресенском. Это было специализированное учреждение для детей погибших офицеров армии и флота.

За годы творческой деятельности Геннадий Юхтин сыграл более 150 ролей в фильмах и телесериалах, а также написал книги о кино и детском доме. Последнюю ему помогли выпустить воскресенцы: редактор — Виктор Лысенков, руководитель проекта Светлана Белоус, а также спонсоры — Ирина и Владимир Молодкины.

Участие в церемонии открытия мемориальной доски приняли коллеги актера из Союза кинематографистов России, воспитанники детского дома «Спасское» и его вдова Лидия Михайловна.

«До конца своих дней Геннадий Гаврилович тесно общался с воскресенцами, был многим настоящим другом, которого всегда будут помнить как прекрасного артиста и замечательного человека», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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