Подмосковье 12 декабря 2023, 08:21 Мемориальное шествие провели в Лобне ко Дню воинской славы Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ежегодный мемориальный поход, посвященный началу контрнаступления советских войск под Москвой, провели в Лобне. Несколько сотен участников стартовали от платформы Луговая и финишировали в Доме культуры «Луговая».

Участники марш-броска преодолевали испытания в условиях снегопада. Все команды дошли до финиша в Доме культуры «Луговая». Там их ждали горячий чай и полевая кухня. Ансамбль народной песни «Тынды-Рынды» из Дворца культуры «Чайка» представил концертную программу. Также прошла выставка фронтового оружия.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Завершилось мероприятие возложением цветов на братской могиле.

Напомним, битва под Москвой — одно из самых значимых сражений Великой Отечественной войны. Луговая и Красная Поляна были последними поселениями на подступах к столице, захваченными немецкой армией. Отсюда же началось контрнаступление советских войск.

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