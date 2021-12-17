«Видел своим долгом работу для людей». Воробьев открыл мемориальную доску экс-главе Подмосковья Николаю Козлову

Мемориальную доску Николаю Козлову открыли в Москве. Он руководил Подмосковьем с 1963 по 1981 год. Цветы к памятнику вместе с его близкими возложил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что этот человек был профессионалом, а его семья — пример того, как нужно хранить память о своих родственниках.

На церемонию пришли вдова экс-главы Московской области Клавдия Козлова и их дочь Ольга. Присутствовали ветераны и друзья семьи.

Есть понятие — государственный человек. Николай Тимофеевич всем своим трудом, отношением к делу доказал, что он очень большой профессионал — неравнодушный, требовательный и, главное, такой, который работает на результат Андрей Воробьев.

Он добавил, что очень многое узнал о Николае Тимофеевиче от его семьи, родственников и сослуживцев.

«Это человек, который прошел фронт, войну и всю свою жизнь посвятил Подмосковью, нашей стране и сельскому хозяйству, которое сегодня является очень серьезной опорой», — сказал Воробьев.

Хороший отец и справедливый управленец

Мемориальную доску Николаю Козлову открыли в доме № 19 на Большой Бронной улице. Там он жил. Дочь Ольга Козлова во время церемонии поблагодарила за то, что новым памятником увековечили память о ее отце.

«Это память о достойном, хорошем человеке, государственном деятеле, который сделал очень многое для своей страны. Папа видел своим долгом работу для страны, людей и улучшения их благосостояния. Это было главным делом жизни, а остальное — на втором плане», — поделилась она.

По словам Ольги Николаевны, экс-глава Московской области был справедливым и порядочным человеком.

Папа любил семью, он был очень добрым и заботливым. Любил культуру и спорт, зимой катался на лыжах, летом мы с ним играли в бадминтон, настольный теннис. Еще любил плавать в речке, а зимой он был капитаном хоккейной команды Ольга Козлова.

Николаю Козлову 19 декабря исполнилось бы 96 лет, и теперь память о нем увековечила мемориальная доска, автор которой — Александр Александрович Рожников.

На церемонии губернатор региона Андрей Воробьев отдельно поблагодарил семью Николая Тимофеевича за добрую память о нем.

«Клавдия Петровна, вызывает уважение и восхищение то, что во главе с вами семья чтит память о Николае Тимофеевиче. Все мы всегда учимся чтить своих родителей, близких. И ваша семья — тому пример», — заключил глава Московской области.

Вместе с тем он пожелал сил и здоровья его родственникам, а Подмосковью — процветания и успехов во всех сферах.