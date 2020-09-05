Мемориал «Журавли» отреставрировали в Котельниках ко Дню города

Площадь возле мемориала «Журавли» отреставрировали и благоустроили в подмосковном городском округе Котельники. Это подарок ко Дню города.

Мемориал в центре Котельников, в микрорайоне «Белая дача», отреставрировали к 75-летию Великой Отечественной войны. Местные жители также просили благоустроить территорию вокруг памятника, потому что любят проводить там время.

«Мемориал „Журавли“ — он олицетворяет наших павших. Кто в годы войны отдал жизнь во имя счастья нашего нынешнего поколения», — рассказал ветеран боевых действий Владимир Лысак.

У мемориала в пешеходных зонах выложили тротуарную плитку, обустроили зону отдыха перед Домом культуры. Для горожан установили удобные скамейки и освещение, подключили бесплатный Wi-Fi, также теперь там можно подзарядить гаджеты через USB.

Общая площадь благоустроенного пространства 1,7 тысячи квадратных метров.

«На праздники принято дарить подарки, и таким подарком стало вот это общественное пространство вновь созданное, которое станет центром притяжения для всех жителей Котельников», — отметил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Он выразил огромную благодарность губернатору Андрею Воробьеву и правительству Московской области, благодаря которым получилось создать это общественное пространство. Судя по эмоциям горожан, оно действительно пришлось по душе, отметил чиновник.

Жигалкин вручил грамоты и благодарности местным жителям.

Мемориальный комплекс открыли 8 мая 1976 года, приурочив это событие к празднованию Дня Победы. В годы ВОВ из «Белой дачи», где тогда располагался совхоз, на фронт провожали жителей Котельников.