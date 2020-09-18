Мемориал защитникам Подмосковья открыли в Лотошине

В центре Лотошина открыли долгожданный мемориал памяти защитников родной земли. На панно собрано более двух тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны.

«Мемориал строился несколько лет, в том числе на федеральные средства и средства местного бюджета, и на пожертвования лотошинцев. Здесь более 2250 фотографий лотошинцев, которые отдали свою жизнь в Великой Отечественной войне», — рассказал Алексей Русских, сенатор Совета Федерации от Московской области.

Уникальное панно, на котором собраны фотокарточки военных лет. На них те, кто защищал Лотошино. В городском округе, с населением около 16 тысяч человек, практически нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. Теперь каждый житель может найти на этом мемориале частичку памяти о своем предке тех трагических времен.

«В сентябре было наступление на лотошинскую землю. 1941 год. Район попал под оккупацию. 16 января 1942 года было освобождение района. Для нас это большая дата. И сегодня на это торжественное мероприятие пришли потомки, пришли родственники, дети, внуки, посмотреть на своих ветеранов», — отметила Екатерина Долгасова, глава городского окурга Лотошино.

Мемориал «Бессмертный полк» стал частью архитектурного ансамбля аллеи славы в городском парке Победы.