Подмосковье 06 сентября 2023, 21:18 Мемориал «Вечный огонь» открыли в сквере Победы под Шатурой Телеканал «360»

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Под залпы орудий в селе Дмитровский Погост зажгли Вечный огонь. Символ народной памяти о павших героях появился здесь по инициативе жителей и при поддержке главы округа Алексея Артюхина. Частичку огня привезли из города воинской славы Волоколамска.

На гранитных плитах — более 300 имен фронтовиков. 16 жителей села удостоены боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны.

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«Я всегда говорю, что у нас в округе три центра — Рошаль, Шатура и Дмитровский Погост. Поэтому мне казалось, что здесь обязательно должен быть Вечный огонь. Мы еще поработаем над территорией, преобразим этот сквер. Но первый шаг мы сделали», — сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Почетным гостем церемонии стал ветеран, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени Владимир Городисский. Когда началась война, ему было 15 лет. На фронт ушли отец и старший брат, который прибавил себе один год. Оба погибли. Владимир остался в семье за главного. На войну попал в 1944-м, отучившись на наводчика противотанкого оружия. Участвовал в освобождении Румынии.

Частицу огня в Дмитровский Погост привезли из города воинской славы Волоколамска. Именно там в Великую Отечественную шли самые ожесточенные бои. Только за взятие местной высоты — Лудиной горы — сражались 20 дней подряд. Враг, занявший это выгодное место, в панике бежал, бросая оружие и технику. Огонь из Волоколамска волонтеры везли пять часов и все это время трепетно хранили. Символично, что зажгли бронзовую звезду в сквере Победы.