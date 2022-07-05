Мемориал труженикам тыла в Чувашии открыли вместе с делегацией из Подмосковья

Торжественная церемония открытия мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей» состоялась в селе Байгулово (Козловский район, Чувашская Республика) 1 июля 2022 года. В мероприятии приняла участие делегация из Московской области, в составе которой присутствовал представитель «Города трудовой доблести» Ступино.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских рассказал, что новый комплекс в Чувашии посвящен трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это первый мемориал труженикам тыла в России. В те годы многие жители были задействованы на стройках оборонительных рубежей вокруг индустриальных центров страны. Два таких обвода — Сурский и Казанский — проходили по территории Чувашии. Эти объекты строились с октября 1941 года по январь 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать фашистские войска на подступах к Казани. Ежедневно в строительстве участвовали до 110 тысяч человек. Протяженность обводов на территории Чувашии составила 380 километров.

Источник фото: телеканал «360»

Мужальских отметил, что мемориал посвящен в том числе и ступинцам, которые с первых дней войны усердно трудились во имя Победы. 10 сентября 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Ступину почетного звания «Город трудовой доблести», о чем ходатайствовала партия «Единая Россия».

«1 июля 1941 года впервые прозвучали слова: „Все для фронта, все для Победы!“. Под этим лозунгом с первых дней войны трудились и жители нашего городского округа Ступино. Великая благодарность старшему поколению ступинцев, сохранившему для нас мир! Вечная память героям! Слава народу-победителю!» — сказал Сергей Мужальских.

Источник фото: телеканал «360»

Торжественное открытие мемориала «Строителям безмолвных рубежей» прошло в рамках Второго Всероссийского форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы», в котором приняли участие делегации из 40 городов России. Стратегические сессии, телемост с участниками форума «Инженеры будущего», встречи молодежи и многое другое подготовили организаторы мероприятия. Форум прошел на территории Чебоксарского электроаппаратного завода, Чебоксарского производственного объединения имени Чапаева и в других знаковых местах.