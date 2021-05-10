Мемориал с именами погибших в Великой Отечественной войне появится в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде решили создать мемориал памяти и увековечить память всех жителей городского округа, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. С таким предложением в День Победы выступил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«Около года назад у меня родилась идея — начать работу по созданию в городе мемориала. Такого памятного места, где был бы пофамильно упомянут каждый житель Сергиево-Посадского района, погибший в Великой Отечественной войне. Я поделился этой идеей с нашими ветеранами, они меня поддержали», — привел сайт TVR24.tv слова депутата.

Пахомов подчеркнул, что к работе привлекут широкую общественность. По его словам, создание мемориала должно стать общим делом всех, кто живет в городском округе.

«Мы должны действовать максимально открыто. Одна из задач организационной части этой работы — это дать возможность каждому жителю району принять в этом личное участие. <…> Мы не хотим делать ничего внутри своих кабинетов. Мы хотим, чтобы каждый шаг был максимально для всех прозрачным», — добавил Пахомов.

По словам ветерана Великой Отечественной войны Александра Лысенко, в Сергиевом-Посаде обязательно должен появиться такой мемориал. Он отметил, что это исполнимая задача.

«Речь идет о памятнике людям, которые всей жизнью, своим трудом заслужили это. И это нужно обязательно увековечить, это история», — заявил Лысенко.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев подчеркнул, что мемориал памяти необходим потомкам тех, кто воевал.

«Мы это делаем не для сегодня, мы делаем это для будущего, для завтра, для наших детей, для внуков, для потомков. Мы это делаем для людей, чтобы память осталась о людях, об истории, о войне», — сказал Токарев. Сейчас в Сергиево-Посадском городском округе есть 64 памятника и 24 мемориальных доски, на которых увековечили имена около четырех тысяч человек.

Перед 9 Мая в этом году ветеранам Великой Отечественной войны вручили более 15 тысяч писем Победы, которые написали школьники и студенты из Подмосковья. В своих посланиях молодежь Московской области выразила благодарность тем, кто бился за мир в те кровопролитные годы.