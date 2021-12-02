Мемориал полководцу Георгию Жукову открыли во Власихе к 125-летию со дня его рождения

Во Власихе отпраздновали 125-летие со дня рождения Георгия Жукова. С именем полководца связаны самые крупные битвы Великой Отечественной войны, в том числе битва за Москву, взятие Берлина, оборона и прорыв блокады Ленинграда.

После реконструкции здесь открыли мемориальный комплекс памяти великого военачальника, подчеркнул глава городского округа Герман Потапчук.

Его открыли, чтобы увековечить память Жукова и чтобы наше подрастающее поколение чтило таких великих людей, спасителей отечества Герман Потапчук.

Еще в октябре 1941 года во Власихе развернули штаб Западного фронта. Им командовал Георгий Жуков.

Именно отсюда им был нанесен главный удар по фашистским захватчикам. Под его руководством советские войска смогли отбросить фашистов на 200 километров от столицы.

В церемонии открытия мемориала приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администраций президента и округа, общественные организации, местные жители.

Сам мемориал был освящен викарием святейшего патриарха московского и всея Руси, епископом Савватием. Отдать дань памяти военачальнику приехали со всего Подмосковья.

Жуков — великий стратег, и 9 мая 1945-го он принимал участие в подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. С тех пор в народе Георгия Константиновича называют маршалом Победы.