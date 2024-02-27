Подмосковье 27 февраля 2024, 12:22 Мемориал погибшим героям СВО открыли в Балашихе Пресс-служба Московской областной думы

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Новый мемориал погибшим на СВО героям открыли по инициативе жителей в Балашихе. На церемонии побывал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Имена павших навсегда останутся в народной памяти. Эти храбрые воины боролись с нацизмом и защищали мирных людей в зоне СВО. Мужественные и бесстрашные — они до последнего вздоха сражались за правду и справедливость. За суверенитет, независимость России, наши ценности и веру», — отметил Игорь Брынцалов.

Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы Пресс-служба Московской областной думы

Депутат подчеркнул, что сила России — в таких смелых и несгибаемых людях, а мемориал — это общий долг перед их светлой памятью.

День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, отметили 26 февраля в дивизии имени Дзержинского в Балашихе. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что подвиг каждого — навсегда в памяти. На церемонии традиционно собрались ветераны, командиры, бойцы.