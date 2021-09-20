Мемориал открыли в сквере Победы в Лотошине

В сквере Победы в Лотошине увековечили имена 3755 жителей, павших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал открыли в год 80-летия Московской битвы.

«Мы прекрасно понимаем, что многих деревень, которые здесь сегодня указаны, их уже нет. Соответственно, и памятники, которые установлены там, они тоже, может быть, разрушились. И очень важно, что здесь в одном месте собраны все, кто ушел с этого муниципального образования», — рассказал Олег Исаков, президент благотворительного фонда «Только вместе».

Память павших почтили минутой молчания. А после жители исполнили песни и танцевальные композиции военных лет. Почетным гостям церемонии вручили книги памяти погибших в битве под Москвой.

«Уникальность проекта в том, что тот, кто ушел в годы с 41-го до 45-го с этой земли на эту страшную войну, они ушли отсюда, с центра поселка Лотошино, теперь они все сюда вернулись. Все фамилии мы нашли. Если в списках будет не хватать кого-то, мы дальше будем продолжать поисковую работу. Продолжать искать наших солдат», — отметила Екатерина Долгасова, глава городского округа Лотошино.