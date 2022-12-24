Подмосковье 24 декабря 2022, 17:26 Мемориал «Мой герой» с оцифрованными документами об известных жителях заработал в Коломне Жители Коломны смогут узнать об известных земляках через электронный-мемориал «Мой герой» Публичное достояние

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Электронный мемориал «Мой герой» начал работать в музее-заповеднике Коломенский кремль. Посетители смогут изучить оцифрованные документы и узнать всю информацию о прославившихся геройскими поступками 78 земляках.

Реализовать проект помог Президентский фонд культурных инициатив. Специалисты музея несколько месяцев потратили на оцифровку более 2000 писем и фотографий. Разместить такое количество экспонатов на стенды раньше было невозможно.

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Теперь каждый посетитель музея может прочитать письмо с поздравлениями со свадьбой, которое получил полный Георгиевский кавалер Антон Кулеш. Можно узнать подробности подвига участника Чеченской кампании Виктора Романова. Но в списке героев городского округа не только военные.

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Научный сотрудник музея-заповедника Коломенский Кремль Ангелина Кудрявцева рассказала, что в городском округе родился и вырос космонавт Михаил Владиславович Тюрин.

«Он трижды летал в космос и три раза выходил в открытое пространство. А один раз даже сыграл в гольф в рамках спортивной кампании, когда запущенный им мяч улетел в космос», — поделилась она.

Навигация в электронном мемориале удобная. Посетители могут выбрать героя самостоятельно. Это может быть участник Афганской кампании, Великой Отечественной войны или первой мировой. А дальше на экране появляется самая полная информация: биография, личные вещи, фотографии. Перед глазами вся история человека, который совершил подвиг и стал героем.

Такой современный подход в изучении истории городского округа уже оценили школьники. В работе электронного мемориала разобрались быстро и теперь с интересом изучают биографию героев Коломны.